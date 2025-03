Non osare dire una parola! La scimmia che non parla male è l'emoji ideale se sei a corto di parole o hai giurato di mantenere il segreto! L'emoji che non parla male mostra una scimmia marrone con mani abbronzate sulla bocca, occhi spalancati e orecchie aperte. Questa emoji fa parte delle tre scimmie saggie. L'emoji che non parla male è anche conosciuta come "Lwazaru" in un proverbio giapponese, che significa "non dire". Usa questa emoji quando parli di fiducia, lealtà e assicuri che le informazioni segrete di qualcuno siano al sicuro e protette. Questa emoji dà anche fuori dalla sensazione di shock, eccitazione o mancanza di parole Esempio: OMG non dovrei dire nulla 🙊 ma Karen sta per proporre a Jeff.

Copia

Keywords: non parlo, scimmietta, scimmietta non parlo

Codepoints: 1F64A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )