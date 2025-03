N'ose pas dire un mot ! Le singe qui ne parle pas du mal est l'emoji idéal si vous êtes à court de mots ou si vous avez juré de garder le secret ! L'emoji ne parle pas du mal montre un singe brun avec des mains bronzées sur la bouche, des yeux grands ouverts et des oreilles ouvertes. Cet emoji fait partie des trois emojis du singe sage. L'emoji ne parle pas du mal est également connu sous le nom de "Lwazaru" dans un proverbe japonais, ce qui signifie "ne pas dire". Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de confiance, de loyauté et que vous vous assurez que les informations secrètes de quelqu'un sont en sécurité et protégées. hors du sentiment de choc, d'excitation ou d'être à court de mots. Exemple : OMG, je ne suis pas censé dire quoi que ce soit 🙊 mais Karen va proposer à Jeff.

Keywords: muet, singe, singe ne rien dire

Codepoints: 1F64A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )