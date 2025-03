Est-ce que quelque chose de mal est sur le point d'arriver ? L'emoji gobelin a une sensation diabolique et diabolique. L'emoji a un visage rouge, de grands yeux en colère, un long nez, des sourcils épais, une moustache épaisse et un sourire ou un froncement de sourcils diabolique. Semblable à l'ogre, le look de l'emoji gobelin dérive du folklore japonais. Le monstre s'appelle Tengu, un personnage de 720 CE qui a été utilisé pour représenter un monstre ou un démon. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de quelque chose de mal ou de diabolique. Il dégage un sentiment de malice, de destruction ou vraiment quelque chose de mauvais. Exemple : les enfants de Karen sont de vrais gobelins. 👺 Ils détruisent tout !

Keywords: japonais, monstre

Codepoints: 1F47A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )