Cet emoji est un visage de chat riant avec une bouche ouverte et des larmes coulant sur son visage. C'est un emoji de joie et d'hilarité. Si quelque chose est vraiment drôle et que vous voulez être ludique, utilisez cet emoji. Cela peut aussi montrer du bonheur pour quelque chose d'excellent qui s'est passé.

Keywords: chat qui pleure de joie, joie, pleurer de rire, sourire, visage

Codepoints: 1F639

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )