Ce visage souriant a des yeux plus grands que l'autre, il a donc l'air extrêmement excité. Bien qu'il soit utilisé pour simplement montrer de l'excitation et de la joie, l'emoji peut être utilisé pour d'autres choses. Une utilisation est pour le sarcasme, ou pour alléger un moment gênant. Il peut également être utilisé pour les mauvaises nouvelles, pour le rendre léger ou pour montrer que vous passez vraiment une mauvaise journée et que tout ce que vous pouvez faire est de sourire comme un fluage.

Copie

Keywords: sourire, visage souriant avec de grands yeux

Codepoints: 1F603

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )