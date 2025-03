Questa faccia sorridente ha gli occhi più grandi dell'altra, quindi sembra estremamente eccitata. Sebbene sia usato per mostrare semplicemente eccitazione e gioia, l'emoji può essere usato per altre cose. Un uso è per il sarcasmo o per alleggerire un momento imbarazzante. Può anche essere usato per cattive notizie, per renderlo leggero o per mostrare che stai davvero passando una brutta giornata e tutto ciò che puoi fare è sorridere come un brivido.

Keywords: faccina, faccina con un gran sorriso e occhi spalancati, faccina sorridente, risata, sorridere

Codepoints: 1F603

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )