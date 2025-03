Ce minou est plein de chagrin. Qu'est-ce qui aurait pu arriver à ce gentil chat ? Cet emoji de chat qui pleure communique de la tristesse et de la douleur. L'expéditeur peut être mécontent de quelque chose de grave. La personne qui envoie l'emoji chat qui pleure est soit vraiment triste et obsédée par les chats, soit elle utilise le chaton pour rendre sa tristesse plus humoristique ou sarcastique.

Keywords: chat qui pleure, larme, pleurer, triste, visage

Codepoints: 1F63F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )