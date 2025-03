L'emoji del gatto imbronciato mostra un gatto scontroso e accigliato che chiaramente non è contento, se non ha ricevuto abbastanza erba gatta o non ha chiacchierato con abbastanza uccelli attraverso una finestra. Usa questa emoji quando sei leggermente infastidito dal tuo amico che ama i gatti. Scusa micio acido.