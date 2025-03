Cet emoji présente diverses émotions malheureuses, telles que la tristesse, la déception et le mécontentement général. Il s'agit d'un emoji très populaire qui peut être envoyé à vos amis et à votre famille lorsque quelque chose de triste se produit dans votre vie, comme une rupture avec un être cher, un décès dans la famille ou peut simplement représenter la dépression et l'anxiété en général.

Copie

Keywords: larmes, visage qui pleure

Codepoints: 1F622

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )