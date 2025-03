« C'est absolument inacceptable ! Je ne le voulais pas comme ça !" Cette phrase est généralement accompagnée d'une moue pour montrer à quel point quelqu'un est déçu. L'emoji de la personne qui fait la moue montre une personne aux yeux ouverts et aux lèvres boudeuses. Cet emoji est disponible dans différents tons de peau et variantes de genre. Une moue dégage une expression d'agacement, de déception et de frustration. Utilisez cet emoji lorsque vous êtes mécontent, en colère ou contrarié par quelqu'un ou quelque chose. Exemple : Pourquoi avez-vous fait cela ? Tu sais que je n'aime pas du tout🙎.

Copie

Keywords: bouder, geste, moue, personne qui boude

Codepoints: 1F64E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )