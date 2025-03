Ang emoji na ito ay nagpapakita ng iba't ibang hindi magandang emosyon, gaya ng kalungkutan, pagkabigo, at pangkalahatang kawalang-kasiyahan. Ito ay isang napakasikat na emoji at maaaring ipadala sa mga kaibigan at pamilya kapag may nangyaring malungkot sa iyong buhay, gaya ng paghihiwalay sa isang mahal sa buhay, pagkamatay sa pamilya o maaaring kumakatawan lamang sa depresyon at pagkabalisa sa pangkalahatan.

Kopya

Keywords: iyak, luha, malungkot, nalulumbay, umiiyak

Codepoints: 1F622

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )