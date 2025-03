Bakit may suot na monocle ang emoji na ito? At bakit ito nakasimangot? Baka isang detective na nag-iinspeksyon ng clue. O, baka hindi aprubahan ng The Duke of Emojishire ang mantsa na iyon sa iyong lapel. Sa susunod, huwag kumain ng jelly donuts bago makipagkita sa mga royal. Gamitin ang emoji na ito para ipaalam na nag-iisip ka tungkol sa isang bagay nang patanong o matinding.