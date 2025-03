Nagkibit-balikat ang tao dahil hindi ka nila alam, hindi naiintindihan, binabalewala ka — may ilang emoji na mukhang mas agresibo kaysa sa iba — o may gustong sabihin pero ayaw lang magkomento. Ang malayuan o walang malasakit na kilos na ito ay maaaring magpahiwatig ng kawalan ng katiyakan nito sa maraming kasarian, kulay ng balat, at kulay ng kamiseta.

Keywords: di-alam, nagkikibit-balikat, nagtataka, shrug, walang pakialam

Codepoints: 1F937

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )