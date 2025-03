Ayos lang, naiintindihan ko. Ang taong kumukumpas ng ok na emoji ay nagpapakita ng isang tao na pinagsama ang kanilang mga kamay sa itaas ng kanilang ulo sa hugis na "o" na ang kanilang mga daliri ay pinagsama. Ang emoji na ito ay may iba't ibang kulay ng balat at kasarian Sinasagisag ng emoji na ito ang salitang "ok" para magamit ito para sabihin sa isang tao na naiintindihan mo ang kanilang sinasabi. Maaari mo ring gamitin ang emoji na ito para magbigay ng pahintulot, aprubahan ang isang bagay, o sumang-ayon sa isang bagay. Halimbawa: Terry, kung sasabihin mo sa akin na darating si Lisa bukas ng gabi. ayos lang. 🙆.

Kopya

Keywords: gesture, kamay, nagpapahiwatig na ok, ok, pwede

Codepoints: 1F646

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )