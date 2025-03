Tudo bem, eu entendo. A pessoa que gesticula o emoji ok mostra uma pessoa juntando as mãos acima da cabeça em forma de “o” com os dedos unidos. Este emoji vem em diferentes tons de pele e gêneros Este emoji simboliza a palavra “ok” para que possa ser usado para dizer a alguém que você entende o que eles estão dizendo. Você também pode usar este emoji para conceder permissão, aprovar algo ou concordar com algo. Exemplo: Terry, se você me disser que Lisa vem amanhã à noite. Tudo bem. 🙆.

Keywords: gesto, mão, ok, pessoa fazendo gesto de “ok”

Codepoints: 1F646

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )