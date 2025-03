Olá, posso te ajudar com isso. A pessoa que aponta o emoji de mão mostra um gesto com a mão, o que significa que alguém está prestes a entrar na conversa e dar uma sugestão. O emoji de mão inclinada mostra uma pessoa com a mão levantada até o queixo e a palma da mão voltada para o céu. O emoji vem em diferentes tons de pele e gêneros. Use este emoji quando quiser dar sua opinião. Também pode ser usado para dar uma sensação de excitação. Exemplo: Eu tenho uma sugestão. 💁‍♂️ Não conecte isso quando houver água por perto.

Keywords: ajuda, informações, mão, pessoa com a palma virada para cima

Codepoints: 1F481

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )