Bonjour, je peux vous aider avec ça. L'emoji de la main qui pointe la main montre un geste de la main signifiant que quelqu'un est sur le point d'intervenir et de faire une suggestion. L'emoji de la main qui penche montre une personne avec la main levée vers le menton et la paume tournée vers le ciel. L'emoji est disponible dans différents tons de peau et sexes. Utilisez cet emoji lorsque vous souhaitez donner votre avis. Il peut également être utilisé pour donner une sensation d'excitation. Exemple : J'ai une suggestion.

Copie

Keywords: aide, information, main, personne paume vers le haut

Codepoints: 1F481

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )