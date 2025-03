Ciao, posso aiutarti in questo. L'emoji della persona che ribalta la mano mostra un gesto della mano che indica che qualcuno sta per intervenire e dare un suggerimento. L'emoji della persona che inclina la mano mostra una persona con la mano sollevata sul mento e il palmo rivolto verso il cielo. L'emoji è disponibile in diverse tonalità della pelle e generi. Usa questa emoji quando vuoi esprimere la tua opinione. Può anche essere usato per emanare una sensazione di eccitazione. Esempio: ho un suggerimento.💁‍♂️ Non collegarlo quando c'è dell'acqua.

Keywords: assistenza, informazioni, persona al punto informazioni, persone

Codepoints: 1F481

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )