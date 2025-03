Questa emoji è disponibile in una varietà di tonalità della pelle, così come tutte le emoji relative alle mani. La mano con le dita aperte è la scelta perfetta quando si saluta qualcuno, poiché sembra una mano che saluta. Può essere usato per dare il cinque virtuale. Può anche essere usato per simboleggiare "stop", quindi invialo al tuo fratellino quando è fastidioso.

Keywords: cinque dita, mano alzata, mano aperta, palmo della mano

Codepoints: 1F590 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )