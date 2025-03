Questa emoji è generica ma molto usata, in quanto è il segno della disapprovazione. Invia l'emoji del pollice in giù alla tua amica quando ti dice cattive notizie o usala come un modo per dire "niente da fare" quando tua madre ti chiede se vuoi un'insalata per cena. Ad ogni modo, questa popolare emoji farà sicuramente capire il punto.

Copia

Keywords: giù, mano, pollice, pollice in giù, pollice verso

Codepoints: 1F44E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )