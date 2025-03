Questa emoji della mano della vittoria alza l'indice e il medio per mostrare un segno di pace. Non devi essere un hippie per usare una di queste mani vincenti. Potrebbero essere usati come un semplice segno di "pace" per un amico, o un modo per comunicare che qualcosa è "semplicemente alla moda" con te. Bonus: aggiungine uno su ciascun lato della faccia sorridente con gli occhiali da sole per un'atmosfera da "missione compiuta".

Keywords: forbice, mano, segno di vittoria, vittoria, yeah

Codepoints: 270C FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )