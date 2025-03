È un saluto fuori dal mondo. Il Vulcan Salute significa Vivi a lungo e prospera e deriva dalla serie tv Star Trek. L'emoji del saluto vulcaniano mostra una mano alzata e un notevole spazio tra il medio e l'anulare. Questa emoji ha diverse tonalità della pelle. L'emoji è fondamentalmente un doppio segno di vittoria. È usato dai fan di Star Trek, dai fanatici dello spazio e da chiunque voglia dare uno strano e diverso saluto simile ad un alieno. Usa questa emoji per dire "ciao, vengo in pace" o "arrivederci" Esempio: Ciao a tutti i miei amici alieni e non alieni 🖖.

Copia

Keywords: saluto, saluto vulcaniano, spock, star trek

Codepoints: 1F596

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )