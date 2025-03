Questa emoji è un'ottima scelta quando si indica il numero "uno" come in "cena per uno, per favore". È comunemente usato come un modo per dire "guarda in alto" o in contesti religiosi, poiché il dito punta verso il cielo, quindi verso Dio. Questa emoji è disponibile anche in una grande varietà di tonalità della pelle.

Copia

Keywords: dito alzato, dito in su, dito indice, indice alzato, indice in su

Codepoints: 1F446

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )