Raffigurato come il dorso di una mano che punta a destra, l'emoji è disponibile in una varietà di tonalità della pelle. È usato per indicare qualcosa di importante, come un'immagine o un testo. Questa emoji può anche essere utilizzata in combinazione con altre emoji della mano per mostrare indicazioni o segnali manuali.

Keywords: dito, dito indice, dito verso destra, indice verso destra

Codepoints: 1F449

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )