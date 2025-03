Cercare! Un po' a sinistra. Eccolo!! L'emoji della freccia in alto a sinistra è una freccia direzionale che punta verso l'angolo in alto a sinistra dello schermo. L'emoji con la freccia in alto a sinistra mostra un quadrato con una freccia bianca al centro che punta verso l'angolo in alto a sinistra del quadrato. Il colore del quadrato varia in base alla tastiera emoji. Usa questa emoji quando devi fare riferimento a qualcosa nella direzione in alto a sinistra. Esempio: Guarda questo tizio ↖

Copia

Keywords: direzione, freccia, freccia in alto a sinistra, nord-ovest, punto intercardinale

Codepoints: 2196 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )