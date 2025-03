L'emoji della freccia PRESTO è una freccia nera che punta a destra con la parola PRESTO sotto in lettere maiuscole. Viene utilizzato per descrivere qualcosa che accadrà in un futuro imminente o dai marchi per annunciare nuove uscite.

Keywords: freccia, freccia soon, presto, simbolo soon, soon con freccia verso destra

Codepoints: 1F51C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )