L'emoji arco e freccia è proprio questo. Presenta una freccia con una punta appuntita e un arco con una corda tesa. Che tu ti definisca un arciere o un ranger, l'emoji di arco e freccia rappresenta la tua arma preferita. Questa emoji potrebbe essere usata come metafora per riferirsi a un bersaglio o per riferirsi alla caccia in generale.

Keywords: arciere, arco e freccia, tiratore d’arco, tiro con l’arco

Codepoints: 1F3F9

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )