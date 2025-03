Mentre essere ciechi può creare sfide, strumenti come un bastone bianco possono aiutare i non vedenti a muoversi da soli in sicurezza. L'emoji del bastone bianco mostra una sottile lattina bianca con un fondo rosso e un manico. Rappresenta un bastone da passeggio utilizzato da persone non vedenti o ipovedenti per aiutarle a spostarsi. Questo strumento può consentire a coloro che sono non vedenti di identificare gli ostacoli mentre camminano e aiuta ad avvisare gli altri che sono ciechi. Usa questa emoji quando parli di qualcuno che è cieco, ipovedente o disabile. Ecco un esempio: Jim potrebbe essere cieco, ma dice che non ha bisogno di andare in giro.

Keywords: accessibilità, bastone bianco, bastone per ipovedenti, bastone per non vedenti

Codepoints: 1F9AF

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )