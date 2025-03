Habang ang pagiging bulag ay maaaring lumikha ng mga hamon, ang mga tool tulad ng puting tungkod ay makakatulong sa bulag na ligtas na makalibot nang mag-isa. Ang white cane emoji ay nagpapakita ng manipis na puting lata na may pula sa ilalim nito at may hawakan. Ito ay kumakatawan sa isang tungkod na ginagamit ng mga bulag o may kapansanan sa paningin upang tulungan silang makalibot. Ang tool na ito ay maaaring magbigay-daan sa mga bulag na makilala ang mga hadlang habang naglalakad, at nakakatulong na alertuhan ang iba na sila ay bulag. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang taong bulag, may kapansanan sa paningin, o may kapansanan. Narito ang isang halimbawa: Maaaring bulag si Jim, ngunit sinabi niya na hindi niya kailangan ng maglibot.

Keywords: baston, bulag, pagiging naa-access

Codepoints: 1F9AF

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )