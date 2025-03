Ang taong ito na may puting tungkod ay isang emoji na makakatulong sa iyong palawakin ang mga emojis para isama ang mga may kapansanan sa paningin o pagkabulag. Ipinapakita nito ang isang tao na gumagamit ng tungkod para tulungan silang gabayan sila habang sila ay naglalakad. Gamitin ang taong may puting tungkod kapag pinag-uusapan mo kung paano mo maa-accommodate ang mas maraming taong may mga kapansanan o kapag nagsasalita tungkol sa pagkakaiba-iba sa mga antas ng kakayahan.

Kopya

Keywords: bulag, taong may tungkod, tungkod

Codepoints: 1F9D1 200D 1F9AF

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )