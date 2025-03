Ang emoji ng mas matandang tao ay isang mukha na walang kapantay na may maikling buhok, isang bukas na nakangiting bibig at mga kulubot sa paligid ng bibig at baba. Ipinapakita rin ng ilang bersyon ang taong may suot na salamin (ito ang pinakamahusay na paraan para malaman ang pagkakaiba ng emoji na ito at ng emoji ng matandang lalaki at matandang babae). Upang magamit ang emoji na ito, maaari kang magsalita tungkol sa isang nasa katanghaliang-gulang na tao o isang pangkalahatang matatandang tao. Ipares ang emoji na ito ng mas matandang tao sa emoji ng bahay para sabihing tumatanda na ang iyong bahay.

Keywords: hindi tinukoy na kasarian, kasarian-neutral, magulang, mas matandang tao, matanda

Codepoints: 1F9D3

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )