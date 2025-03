Inilalarawan ng emoji na ito ang dalawang wrestler na nakasuot ng singlet na may dalawang magkaibang kulay. Ang dalawang kalaban na ito ay tila nakahanda sa paninindigan, na tila naghihintay sa referee na hudyat ng pagsisimula ng laban. Ang sinaunang isport na ito ay umunlad sa paglipas ng panahon, at ginagawa pa rin sa buong mundo. Ang bagay na magkakatulad ang lahat ng anyo ng pakikipagbuno ay -- dalawang taong nag-aaway. Ang emoji na ito ay may mga variant na naglalarawan ng mga lalaki, babae, at neutral na wrestler ng kasarian.

Keywords: mga taong nagre-wrestling, mga wrestler, sport, tao, wrestle, wrestler

Codepoints: 1F93C

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )