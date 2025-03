Ang mga skin tone modifier na ito ay nagbibigay-daan sa mga emoji character para sa mga tao at bahagi ng katawan na kumatawan sa isang mas magkakaibang populasyon ng mga tao. Ang mga emoji na kumakatawan sa mga tao at bahagi ng katawan ay maaaring i-render gamit ang mga kulay ng balat mula sa maliwanag hanggang madilim. Ang mga kulay ng kulay ng balat ay batay sa sukat ng Fitzpatrick, isang karaniwang sukatan para sa mga kulay ng kulay ng balat. Ang light skin tone emojis ay nauugnay sa Fitzpatrick type one at two. Ang katamtamang light na kulay ng balat ay tumutugma sa Fitzpatrick type three. Ang katamtamang kulay ng balat na emojis ay mapa sa Fitzpatrick type four. Ang katamtamang dark at dark skin tone emojis ay gumagamit ng Fitzpatrick type five at six ayon sa pagkakabanggit. Kung naghahanap ka ng mga emoji na nagdiriwang ng pagkakaiba-iba, pag-isipang samantalahin ang maraming available na variant ng kulay ng balat.