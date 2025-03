Ang emoji ng bumbero na ito ay kumakatawan sa napakatapang na kalalakihan at kababaihan na gumaganap ng mapanganib na gawain ng pakikipaglaban sa apoy, pag-apula ng apoy, at pagiging isang unang tumugon. Ang emoji ay naglalarawan ng mga bumbero o mga bumbero, mayroon man o walang palakol, at sa iba't ibang kulay ng balat at uniporme. Ang ilan sa mga emoji na ito ng bumbero ay nagsusuot ng dilaw-at-pulang mga guhit. At lahat ay nagsusuot ng signature na helmet ng bumbero na may bilugan o bahagyang nakatutok na korona, maikling harap na visor, at mahabang likod na visor, na nagpoprotekta sa mga bumbero mula sa pagbagsak ng abo. Sayang at hindi kasama ang Dalmatian.

Kopya

Keywords: bumbero, trak ng bumbero

Codepoints: 1F9D1 200D 1F692

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )