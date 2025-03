Ang scientist emoji ay naglalarawan ng isang tao na naka-lab coat at isang beaker, nagsasagawa ng mga eksperimento o gumagawa ng mahalagang pananaliksik. Ang emoji ay nagpapakita ng isang napakakilala at lubos na pinupuri na propesyon, kung saan iniaalay ng mga espesyalista ang kanilang buhay sa pagpapabuti ng sangkatauhan, sa pamamagitan ng paghahanap ng mga lunas para sa mga sakit at karamdaman at pagtuklas ng mga katotohanang magpapaunlad at magtutulak sa lahat ng sangkatauhan tungo sa isang mas magandang kinabukasan.

Keywords: biologist, chemist, inhinyero, siyentipiko

Codepoints: 1F9D1 200D 1F52C

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )