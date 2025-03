L'emoji scientifique représente une personne vêtue d'une blouse de laboratoire et d'un gobelet, effectuant des expériences ou effectuant des recherches importantes. L'emoji présente une profession très importante et très appréciée, où des spécialistes consacrent leur vie à améliorer l'humanité, en trouvant des remèdes contre les maladies et en découvrant des faits qui amélioreront et propulseront toute l'humanité vers un avenir meilleur.

Keywords: chimiste, scientifique

Codepoints: 1F9D1 200D 1F52C

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )