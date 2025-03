Cet emoji montre un homme dansant dans différents styles et tenues de danse, selon la plateforme. Certains fournisseurs, comme Apple et WhatsApp, présentent un homme dans une tenue à l'ancienne, dansant la discothèque. D'autres montrent un homme dansant simplement de manière générique ou exécutant une routine plus culturelle (Facebook, par exemple).

Keywords: danse, danseur, homme

Codepoints: 1F57A

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )