La vie est courte, mais les talons ne devraient pas l'être ! Gardez toujours vos talons, votre tête et vos standards élevés. La chaussure à la mode pour femmes peut être pénible à porter pour certaines, mais d'autres aiment la portance et la hauteur qu'elles donnent. Le talon haut représente le sex-appeal, la classe et la confiance.