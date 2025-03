Cet emoji présente des manteaux d'automne et d'hiver dans un certain nombre de styles. Des trenchs aux vestes de costume en passant par les vêtements d'extérieur de style gonflé, il existe une option pour chaque fashionista. Envoyez ceci à vos amis pour leur rappeler de porter leurs manteaux d'hiver à l'école aujourd'hui, car une tempête de neige est prévue plus tard dans l'après-midi !

Keywords: manteau, veste, vêtements

Codepoints: 1F9E5

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )