Ce joli t-shirt bleu n'est pas n'importe quel débardeur, c'est l'emoji du maillot de course. Habituellement représentée comme un t-shirt sans manches bleu clair avec une ceinture bleu foncé ou jaune, la chemise de course combine mode et exercice. Il peut être utilisé en combinaison avec une conversation sur un marathon, un coureur olympique ou même un jogging décontracté. Vous voyez-vous dans le maillot de course?

Copie

Keywords: maillot de course, sport

Codepoints: 1F3BD

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )