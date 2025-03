La luge, une activité hivernale populaire pour les enfants (ainsi que les parents), implique souvent une ou plusieurs personnes assises sur un traîneau plat en plastique, tenant des cordes et glissant sur une colline enneigée. Habituellement, cela implique une course effrénée vers le bas, après quoi le traîneau est récupéré et ramené sur la colline, à différents niveaux de difficulté. L'emoji de traîneau représente un traîneau de flyer flexible de la vieille école, généralement en bois avec des patins en métal, peint dans une couleur rouge classique et dirigé par une corde.

Keywords: luge, traîneau

Codepoints: 1F6F7

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )