L'emoji de chaussure de course représente une chaussure de course singulière qui semble être à mi-parcours, bien qu'aucun pied ou jambe ne soit montré. Cet emoji est populaire parmi les coureurs et peut être utilisé dans n'importe quel contexte sportif où la course rapide est impliquée.

Copie

Keywords: chaussure, chaussure de sport, vêtements

Codepoints: 1F45F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )