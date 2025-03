À quoi ressemble votre collection de t-shirts ? Les t-shirts sont un choix populaire pour les vêtements confortables et décontractés. L'emoji du t-shirt montre une chemise à manches courtes unie. Le style et la couleur de la chemise varient selon le clavier emoji. L'emoji t-shirt est souvent utilisé pour parler de vêtements confortables, de mode, de vêtements de sport ou de shopping. L'emoji du t-shirt peut être utilisé pour désigner les vêtements pour hommes et pour femmes. Exemple : Sally s'assure d'emporter un 👕 pour l'entraînement d'aujourd'hui.

Copie

Keywords: t-shirt, tee-shirt, vêtements

Codepoints: 1F455

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )