Ce nouveau bikini donne l'impression que vous partez en vacances. L'emoji bikini montre un bikini string en deux pièces avec un soutien-gorge comme un haut et un bas de style culotte. La couleur du bikini varie selon le clavier emoji. L'emoji bikini est souvent utilisé pour parler de vacances, de plages, de piscines, de bronzage ou de natation. Cet emoji est également utilisé pour parler d'objectifs de fitness et pour obtenir un corps de bikini. Utilisez cet emoji lorsque vous êtes prêt à tout laisser traîner et à siroter des margaritas pendant des vacances à la plage. Exemple : Jill et Jane ont un 👙 correspondant pour le week-end à la plage.

Keywords: bikini, maillot de bain

Codepoints: 1F459

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )