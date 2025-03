Ang bagong bikini na iyon ay mukhang magbabakasyon ka. Ang bikini emoji ay nagpapakita ng isang two-piece string bikini na kumpleto sa isang bra tulad ng pang-itaas at pang-ibaba na istilo ng panty. Ang kulay ng bikini ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang bikini emoji ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga bakasyon, beach, pool, tanning, o swimming. Ginagamit din ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga layunin sa fitness, at pagkuha ng bikini body. Gamitin ang emoji na ito kapag handa ka nang mag-hang out at humigop ng margarita sa isang beach vacation. Halimbawa: Sina Jill at Jane ay may tugmang 👙 para sa beach weekend.

Keywords: bikini, damit, kasuotan, pandagat, panlangoy, swimsuit

Codepoints: 1F459

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )