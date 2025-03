Kung pupunta ka sa isang pag-akyat sa isang bundok, gugustuhin mong kumuha ng isang pares ng magagandang bota sa hiking. Ang hiking boot emoji ay nagpapakita ng iisang boot style na sapatos, na may ridged sole, maliit na boot heel, at mga sintas. Ang kulay at istilo ng boot ay nag-iiba ayon sa emoji keyboard. Ang hiking boot emoji ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang tungkol sa hiking, sa labas, camping, excursion, at nature bound adventures. Ang emoji na ito ay maaari ding magbigay ng pakiramdam ng pakikipagsapalaran, adrenaline, at pagtuklas. Gamitin ang emoji na ito kapag handa ka nang umakyat sa susunod mong bundok. Halimbawa: Deb, huwag kalimutang i-pack ang iyong 🥾 para sa camping trip.

Keywords: backpacking, bota, camping, hiking, pang-hiking na bota

Codepoints: 1F97E

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )