Ang Saris ay itinuturing na isang icon ng fashion sa loob ng higit sa 5,000 taon. Ang mga ito ay mahaba at hindi pa natahi na mga piraso ng tela na nakapulupot sa baywang at nakasabit sa balikat. Simula sa edad na 16, ang mga batang babae ay nagsusuot ng saris araw-araw at may mga espesyal na sari para sa mga okasyon tulad ng mga kasalan at libing. Ang emoji na ito ay maaaring gamitin upang ipakita ang kultura ng India o upang ipaalam sa mga tao na dumadalo ka sa isang tradisyonal na kasal sa India.

Keywords: bestida, damit, sari

Codepoints: 1F97B

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )