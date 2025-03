Siguraduhing hugasan ang iyong salawal bago mo muling isuot ang mga ito. Maaaring mabaho ang undergarment na ito. Ang emoji ng brief ay nagpapakita ng isang pares ng mga lalaking naka-istilong brief. Ang kulay at istilo ng emoji ng brief ay nag-iiba batay sa emoji keyboard. Maaaring gamitin ang emoji na ito para sumangguni sa panlalaking damit na panloob o speedo style brief para sa paglangoy. Bagama't ito ay isang pangkaraniwang damit na panloob na isinusuot ng mga lalaki, ang ilang mga salawal ay ginawa rin para sa mga babae. Halimbawa: Ang kambal ay hindi naghuhugas ng kanilang 🩲 sa loob ng isang linggo. mabaho sila.

Keywords: bathing suit, damit panloob, mga brief, one-piece, panligo, swimsuit, underwear

Codepoints: 1FA72

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )