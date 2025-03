Bagong handbag ba yan? Designer ba ito? Ang isang hanbag ay nagtataglay ng maraming mahahalagang bagay at maaari din itong nagkakahalaga ng maraming pera mismo kung ito ay ginawa ng isang sikat na designer. Ang handbag emoji ay nagpapakita ng isang kahon na hugis na handbag na may mga bilog na strap. Ang kulay ng hanbag ay nag-iiba batay sa emoji keyboard. Ang handbag emoji ay kadalasang nauugnay sa fashion, designer bag, at pera. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang mga handbag at fashion. Halimbawa: Ang 👜 ni Laura ay nagkakahalaga ng aking upa para sa buwan.

Keywords: bag, handbag, pambabae

Codepoints: 1F45C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )