Ang label na emoji na ito ay kadalasang inilalarawan bilang isang dilaw o kayumangging piraso ng papel na may butas na sinuntok na may sinulid. Ang tag na ito ay kadalasang ginagamit para sa mga susi o iba pang mga item, at maaari itong makipag-usap sa mga paksa ng pagpapangalan o pag-label. Maaari rin itong gamitin upang kumatawan sa isang tag ng presyo na nakabitin sa mga item na ibinebenta sa isang tindahan. Para sa higit pang nakakatakot na personalidad, ang label na emoji ay maaaring kumakatawan sa mga toe tag na kadalasang inilalagay sa mga bangkay sa morge at mortuaries.

Kopya

Keywords: etiketa, label, tatak

Codepoints: 1F3F7 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )